Abandoned PS5 app is niet wat fans hadden verwacht

Abandoned is nu al een van de meest merkwaardige games van de afgelopen jaren. Nu de speciale app van de PlayStation 5 is uitgekomen, weten we nog steeds niks over de mysterieuze Indie game.

Abandoned werd voornamelijk bekend doordat de ontwikkelaar zich steeds moest verdedigen met het feit dat Hideo Kojima er niks mee te maken had en dat het geen Silent Hill-game was. Dat laatste kwam voornamelijk doordat de Nederlandse ontwikkelaar Blue Box Game Studios dit zelf leek te teasen.

Toen was er het debacle van de trailer en de app die zouden worden getoond. Deze werden destijds uitgesteld en inmiddels is de app voor de PlayStation 5 verkrijgbaar. Deze bevat overigens weinig nieuws, want het toont alleen een trailer van een paar seconden, die al eerder door de ontwikkelaar op Twitter was gedeeld.