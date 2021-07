Abandoned applicatie voor PS5 is vanaf 29 juli te pre-loaden

Het verhaal van Abandoned blijft gewoon erg vaag, maar er lijkt licht aan het einde van de tunnel te komen. De PS5-applicatie van de game is vanaf eind deze maand te pre-loaden.

Op het moment dat de applicatie van de game zou worden gereleased, werd ineens duidelijk dat de ontwikkelaar toch wat extra tijd nodig had om de applicatie voor te kunnen schotelen.’

Op Twitter heeft ontwikkelaar Blue Box laten weten dat de PS5-applicatie vanaf 29 juli te pre-loaden is en dat er een “introductie” op 10 augustus zal worden toegevoegd. Later die maand zal er een trailer verschijnen. De applicatie is overigens “slechts” 1,982 GB groot, maar tot 10 augustus zal deze nagenoeg waardeloos zijn.

We’re excited to announce that the Abandoned Trailers App will be available to preload free of charge for all PS5 users on July 29 with the introduction available on August 10 followed by the first trailer later in August.

— BLUE BOX Game Studios (@BBGameStudios) July 11, 2021