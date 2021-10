Aantal Sea of Thieves-spelers is over de 25 miljoen gegaan

Microsoft viert feest, want het piratenspel van Rare heeft een uitzonderlijke hoeveelheid spelers gehad in z’n levensjaren.

Sea of Thieves werd in 2018 uitgebracht voor zowel de Xbox als de PC als een Microsoft exclusive. Hoewel het spel niet al te positief werd ontvangen in het begin wegens het gebrek aan kwalitatieve content, heeft ontwikkelaar Rare alles eraan gedaan om meer en meer toe te voegen aan de piratensimulator.

Inmiddels blijkt het spel toch populairder dan ooit te zijn, want Microsoft meldt vol trots dat er meer dan 25 miljoen gamers Sea of Thieves hebben gespeeld. Microsoft geeft aan dat de hoeveelheid spelers vooral te danken is aan de grote hoeveelheid content die is toegevoegd, zoals de introductie van Seasons en de cross-over met Disney’s Pirates of the Carribbean. De content vloeit rijkelijk, want sinds de launch zijn er al 63 nieuwe features toegevoegd.

Om deze mijlpaal te vieren, zullen spelers van Sea of Thieves die inloggen tussen 19 oktober 16:00 en 26 oktober 16:00, een speciale bonus van 25.000 goud en 25 Doubloons ontvangen. Daar bovenop zal een willekeurige speler die in deze periode een schat inlevert 25 miljoen goud ontvangen. A fine booty for a pirate!

Sea of Thieves is zowel in de Microsoft Store als op Steam te verkrijgen. De game is ook gratis te spelen voor degene met een Xbox Game Pass op de Xbox Series- en One consoles, alsmede op de PC.