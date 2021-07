Aantal afleveringen The Last of Us TV-serie bekend

Informatie over de The Last of US TV-serie blijft langzaam binnendruppelen. Zo heeft de maker van de serie onlangs vrijgegeven hoeveel afleveringen deze zal hebben.

Craig Mazin, schrijver en producent van de serie, gaf in zijn podcast aan dat er tien afleveringen voor een eerste seizoen gemaakt zullen worden. Iedere aflevering zal ongeveer een uur duren, wat dus voor aardig wat content zorgt. Hoeveel van het verhaal van de games hiermee gebruikt zal worden, is nog onduidelijk.

De TV-serie zou op dit moment in productie moeten zijn. Het is niet de eerste keer dat Mazin videogames naar een ander medium brengt. Zo heeft de Chernobyl-schrijver ook het script verzorgd van de Borderlands-film.