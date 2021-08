Aanstaande woensdag krijgen we LEGO Star Wars nieuws

Aanstaande woensdag staat de Gamescom Opening Night Live show gepland. Daarin zullen maar liefst 30 games de revue passeren en langzaamaan krijgen we meer games die bevestigd worden.

Host Geoff Keighley is namelijk druk bezig om de hype voor de show aan te wakkeren. Dankzij deze man weten we hoeveel games er aanwezig zijn, dat de singleplayer van Call of Duty Vanguard wordt getoond, de Saints Row reboot wordt aangekondigd en nu dus ook dat LEGO Star Wars the Skywalker Saga van de partij is.

Dat is sowieso erg goed nieuws, want deze bundel zou eigenlijk vorig jaar al verschijnen, maar werden uitgesteld naar dit jaar en vervolgens voor onbepaalde tijd. Hopelijk krijgen we woensdag meer informatie over de Skywalker Saga die alle gebeurtenissen, personages en planeten uit de negen Star Wars films bevat.