Aankomende action-RPG Black Myth: Wu Kong wereld zit vol Chinese mythologie

De Chinese indie studio Game Science Studio heeft vandaag een trailer aangekondigd voor hun aankomende next-gen titel genaamd Black Myth: Wu Kong.

Het gaat om dertien minuten aan gameplay, dat er overigens prachtig uit ziet en soepele gameplay laat zien. Op de website laat ontwikkelaar Game Science Studio weten dat het zich heeft laten inspireren door het wereldberoemde Journey To the West, een Chinees boek dat stamt uit de 16e eeuw met onder andere de Monkey King als hoofdrolspeler, waar onder andere Goku van Dragonball Z op is gebaseerd. Een aantal jaar geleden kwam de Chinese film Wu Kong uit, die draait om dezelfde mythologie. Buiten de beelden om weten we dat het spel op de PC zal worden uitgebracht en ook op andere ‘mainstream platformen’, dus we kunnen er vanuit gaan dat het spel ook zal verschijnen op de Xbox Series X en de PlayStation 5. Een releasedatum is vooralsnog niet bekendgemaakt.

Wat vind jij tot nu toe van Black Myth: Wu Kong? Laat het ons weten!