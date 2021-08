Aandeelhouders klagen Activision Blizzard aan vanwege seksuele intimidatie zaak

Het loopt bij Activision Blizzard van erg naar rampzalig. Aandeelhouders zijn nu van mening dat ze “economisch beschadigd” zijn door het feit dat de uitgever de rechtszaak van seksuele intimidatie bewust achterwege hielden.

De nieuwe aanklacht volgt naar een twee jaar durend onderzoek uitgevoerd door de staat Californië, en is ingediend bij een federale rechtbank in Californië door The Rosen Law Firm uit Los Angeles, een bedrijf dat zichzelf verkoopt als het beste bedrijf in de VS wanneer het gaat om het “aantal class action-schikkingen”.

De class-action rechtszaak noemt met name Activision Blizzard’s CEO Bobby Kotick, huidige CFO Dennis Durkin en voormalig CFO Spencer Neumann als leidinggevenden die “zich bewust waren van of roekeloos voorbijgingen aan het feit dat de valse en misleidende verklaringen werden afgegeven over het bedrijf.”

De klacht beweert ook dat de niet-gecontroleerde driemaandelijkse deponeringen van Activision Blizzard verklaringen bevatten die, bij nader inzien, “materieel onjuist” waren dankzij wat we hebben gezien in de DFEH-rechtszaak in Californië.

De klacht gaat zelfs zo ver dat er gebeurtenissen worden genoemd die plaatsvonden nadat de rechtszaak was ingediend. Er wordt verwezen naar de door de werknemer geplande staking ter ondersteuning van de rechtszaak en als protest tegen het huidige leiderschap en de opmerkingen van Activision Blizzard.

“Als gevolg van het onrechtmatige handelen en nalaten van gedaagden en de steile daling van de marktwaarde van de gewone aandelen van het bedrijf, hebben aandeelhouders en andere groepsleden aanzienlijke verliezen en schade geleden”, luidt de nieuwe rechtszaak.

Blizzard-president J. Allen Brack heeft het bedrijf verlaten, waardoor Jen Oneal en Mike Ybarra samen leiding geven aan Blizzard. Activision Blizzard heeft ook bevestigd dat HR-manager Jesse Meschuk (die al 12 jaar bij het bedrijf werkte) deze week ook vertrok.