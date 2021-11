Aandeelhouders dringen aan op ontslag Bobby Kotick na zoveelste schandaal

Activision ligt nog steeds onder vuur door de manier waarop zij met het personeel om zijn gegaan. Echter heeft CEO er helemaal een potje van gemaakt en in het verleden zelfs iemand gedreigd te vermoorden!

Een groep aandeelhouders, geleid door vakbondspensioengroep de SOC Investment Group, wil graag dat Activision Blizzard CEO Bobby Kotick de zak geeft, net als Dtwee andere leden van de raad van bestuur: Brian Kelly en Robert Morgado. De brief is getekend door een handvol andere investeringsgroepen, waarvan er verschillende zich richten op het ondersteunen van vrouwen in verschillende sectoren.

Hoewel het totale aantal aandelen in het bezit van investeerders die Kotick oproepen om af te treden onbekend is, wordt elke oproep tot het aftreden van een CEO gezien als een zeer slecht teken voor de toestand van een bedrijf. Het is uiterst zeldzaam dat de belangen van arbeid en aandeelhouders op één lijn liggen, wat een bewijs is van hoe erg Bobby Kotick het voortdurend heeft verkloot, niet alleen zijn bedrijf schade toebrengend, maar ook de levens van tientallen vrouwen.

De aandeelhouders zijn overigens niet de enige die Kotick graag bij Activision zien vertrekken, want op social media is de #firebobbykotick wederom een bekende topic. Deze kreeg weer meer aandacht door een bericht van The Wall Street Journal waarin gemeld wordt hoe slecht de CEO zelf omgaat met vrouwen. Er is binnen Activision al een flinke groep medewerkers van een staking begonnen die blijft aanhouden zolang Kotick aan de leiding blijft. Volgens bronnen van Kotaku zouden er ruim 100 medewerkers bij het hoofdkantoor van Blizzard in Irvine hebben gestaan om daar te demonstreren voor Kotick’s ontslag.

Volgens The Wall Street Journal negeerde en bagatelliseerde Kotick niet alleen de langdurige intimidatie van vrouwelijke werknemers binnen Activision Blizzard, maar nam hij ook actief deel aan de ‘frat boy’-cultuur die de staat Californië ertoe bracht eerder dit jaar een rechtszaak aan te spannen tegen het bedrijf .

Kotick zou in 2006 een assistent hebben lastiggevallen door haar een dreigend voicemailbericht te sturen waarin hij dreigde haar te vermoorden. De zaak werd buiten de rechtbank om geregeld, en een vertegenwoordiger van Activision Blizzard vertelde The Wall Street Journal dat Kotick “zich 16 jaar geleden snel verontschuldigde voor de duidelijk hyperbolische en ongepaste voicemail” en “de manier van praten en toon in zijn voicemail tot op de dag van vandaag ten zeerste betreurt.”

In 2007 werd Kotick ervan beschuldigd een stewardess op zijn privéjet te hebben ontslagen nadat ze hem had verteld dat de piloot van dat vliegtuig haar seksueel had lastiggevallen. Kotick zou tegen de stewardess en haar advocaten hebben gezegd: “Ik ga je vernietigen”, een bewering die Kotick via een woordvoerder ontkende. Uiteindelijk schikte hij zich in 2008 buiten de rechtbank, dit keer voor een bedrag van $200.000.

Ondanks diverse pogingen van Kotick, zoals het verlagen van zijn salaris, lijkt het hem niet te lukken om met al deze praktijken weg te komen. Eerder waren er al een aantal topmannen bij Blizzard opgestapt en het lijkt een kwestie van tijd dat dit ook bij Activision gaat gebeuren. Wat vinden jullie van deze hele situatie bij Activision? Is het voor jullie al een reden om games van deze uitgever links te laten liggen?