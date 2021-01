Josef Fares staat er om bekend zijn mening niet onder stoelen of banken te schuiven. Ook over de naam van de nieuwe consoles van Xbox heeft de ontwikkelaar achter A Way Out en Brothers: A Tale of Two Sons wel wat te zeggen.

In een gesprek met IGN geeft Fares namelijk te kennen dat de naam van de Xbox Series X en S ‘verdomde ingewikkeld’ is.

Josef Fares zegt namelijk het volgende erover:

“Dat is een verdomd verwarrende naam. Wat is er aan de hand met Microsoft? Ze raken het kwijt, man. Wat is er aan de hand? Zoals Series S, X, Mex, Next. Ik bedoel, wie weet dit? Kom op. Krankzinnig. Noem het de Microsoft Box en dat is alles. Ik weet het niet. Het is een rotzooi. Geloof me, zelfs zij zijn in de war op hun kantoren. Wat is deze X, S … ik weet het niet, wat is het verdomme.”

Josef is niet de enige die de naam van de nieuwe console verwarrend vind. In de VS stegen de verkopen van de Xbox One X toen de Xbox Series X gepre-orderd kon worden. Ook hebben veel kinderen deze console onder de kerstboom gehad terwijl ze eigenlijk op de Series X hadden gehoopt.

Microsoft is overigens niet de enige die soms wat gebrek aan inspiratie lijkt te hebben wat betreft het bedenken van een naam voor hun consoles. Zo kwam Nintendo als opvolger van de Wii met Wii U. Dit wordt zelfs als een van de redenen gezien waarom deze console een flop werd. Het lijkt ons sterk dat het met de Xbox Series-consoles hetzelfde gaat gebeuren. Ten eerste is de vraag erna enorm en heeft het natuurlijk een heel ander soort publiek dan een Nintendo-console. Hoe denken jullie over de naam van de nieuwe Xbox? Laat het ons vooral weten in de reacties!