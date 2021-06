A Plaque Tale Innocence krijgt upgrade voor current-gen console en komt naar Switch

Tijdens de Xbox Games Showcase: Extended werd de next-gen upgrade voor A Plaque Tale: Innocence aangekondigd. Nu heeft ontwikkelaar Asobo Studio ook de Switch-versie bevestigd.

De current-gen consoles krijgen dankzij de update de optie om de game in 4K 60 fps te spelen. Daarnaast kunnen we verbeterde visuals, snellere laadtijden en 3D audio-ondersteuning verwachten.

De update zal op 6 juli gratis verschijnen voor alle eigenaren van de game, maar als je die niet hebt, kun je die ook via Xbox Game Pass spelen.

Ook zal er voor de Switch een cloudversie van de game komen, die in 30fps zal draaien.

Eerder deze week werd er een opvolger voor deze aangekondigd met de subtitel Requiem. Deze game zal in 2022 verschijnen en wordt ontwikkeld voor de nieuwe consoles en pc en komt ook als cloudgame naar de Switch.