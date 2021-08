A Plague Tale: Innoncence en Minit zijn gratis in de Epic Game Store

Epic Games Store-gebruikers kunnen deze week gratis aan de slag met A Plague Tale: Innoncence en Minit.

Een van de titels is A Plague Tale: Innocence. Als je niet bekend bent met de stealth-actie-avonturengame: het volgt Amicia en haar jongere broer door een door pest geteisterd Frankrijk. Tijdens hun reis krijgen ze te maken met ratten, de inquisitie, boze lokale bevolking en het Britse leger.

Je zult tijdens je reizen anderen ontmoeten, zoals dieven, alchemisten en meer die je nieuwe vaardigheden zullen leren. Ze zullen je ook nieuwe hulpmiddelen bieden om je te verstoppen, te ontsnappen en zelfs te doden.

Het andere gratis spel, Minit, is een avonturentitel die zestig seconden per keer wordt gespeeld. In het monochrome spel verlaat je het comfort van je huis om “ongewone mensen te helpen, ontelbare geheimen te ontdekken en gevaarlijke vijanden te verslaan”. De hoop bij dit alles is dat je een vloek opheft die elke dag na slechts één minuut eindigt. De game was al eens eerder gratis in de winkel, namelijk in oktober 2019. Voor volgende week staat Rebel Galaxy in de planning als gratis game.