Review: Diablo 2 Resurrected – Duister als vanouds

Vergeleken met nu zien games er van twintig jaar geleden niet best meer uit. Weinig pixels, gebrek aan detail en krakkemikkige animaties. Maar bekeken door onze jonge kinderogen was het legendarisch. Grafische pareltjes, een perfecte, immersieve ervaring die in ieder geval mij tot een gamer maakte. Zoals met veel remakes, is het precies wat ik bedoel; hoe je een game toen zag, is hoe het nu is.

Mijn eigen eerste ervaring met de originele Diablo 2 was niet bij de release in het jaar 2000. Ik was toen zeven jaar oud, in geen miljoen jaar dat mijn ouders me dat lieten spelen, met al die demonen en duistere wezens. Voor mij begon het een jaar of acht of negen later, toen iemand er mee op school kwam aanzetten. Een klasgenoot speelde het vroeger veel en was een mooie co-op game. Zo gezegd zo gedaan, we begonnen met spelen. Grafisch waardeloos in het eerste opzicht, maar qua gameplay fantastisch. En al snel begonnen de graphics zich gevoelsmatig aan te passen.

Uren waren we aan het spelen en met elke voorbij tikkende seconde oogde het beter. Ik had het gevoel in de game te zitten, ondanks dat ik alle 25 pixels met gemak kon tellen op het scherm. Zo’n immersieve ervaring heb ik niet meer gehad met een oudere game sinds ik de originele Pokémon-games opnieuw was gaan spelen op vakantie. Mijn nostalgie voor de game begon dus later, maar is zeker aanwezig. Zodoende was ik ook razend enthousiast bij de aankondiging van Diablo 2 Resurrected. Een kans om de game te spelen zoals ik toen dacht dat deze er uit zag. In het kort; dat is ze erg goed gelukt, van gameplay tot graphics.

Stay a while and listen

Het zijn duistere tijden. Geruchten gaan dat de duistere Diablo is teruggekeerd op aarde en dat hij zijn broers Mephisto en Baal ook wilt bevrijden. Samen kunnen ze de wereld in een totale duisternis en chaos werpen. Hij heeft echter niet zijn eigen vorm, maar zou als een mens rondlopen. Ondanks dat er weinig zijn die ze tegen kunnen houden, zijn er toch een aantal die zich verzetten. Waaronder jij. Maar zodra jij bij anderen op het pad komt, zijn ook zij bereid om te helpen. Uit goedheid, maar ook simpelweg om wat bij te verdienen. Dus ga je achter deze mysterieuze reiziger aan, om hem tegen te houden en de wereld te redden.

En zodoende begint jouw avontuur. Op pad om de meest duistere wezens die rondlopen op aarde te stoppen en om de mensheid van een leven vol duisternis te redden. Je kunt je voorstellen dat je hiervoor redelijk sterk moet zijn, ofwel fysiek met een wapen of met magie.

Diablo 2 Resurrected is net als het origineel een Action RPG. Het spel draait om jouw personage die je sterker maakt en van betere armor en wapens voorziet naarmate je vordert. Het begint met het kiezen van een van de zeven classes, variërend van magie tot speren tot stevige knotsen. In tegenstelling tot het origineel krijg je er direct de Necromancer- en Druid-class bij, die eerder enkel in de uitbreiding Lords of Destruction werden toegevoegd. Je gaat in grote lijnen dus op pad door verschillende delen van de wereld, allemaal in hun eigen stijl, om zo weer een stapje dichterbij het stoppen van Diablo en zijn broers te komen.

Eén op één

Het eerste waar je toch op let bij het opstarten van een remake is de graphics. Tenminste, dat doe ik. Gelukkig had ik vooraf al de kans gekregen om tijdens de bèta te spelen dus had er al een goed idee van, maar dat was natuurlijk lang niet alle content. Grafisch heeft de game een immense upgrade gekregen. Het is nauwelijks nog te vergelijken met hoe het vroeger was. Maar zoals ik al in de inleiding aangaf, is het nu precies zoals ik het al die jaren geleden zag. Het is scherp, gedetailleerd en ouderwets duister. Ze brengen de sfeer van Diablo 2 nagenoeg perfect naar de hedendaagse hardware, maar dan in een blitse nieuwe jas.

Blizzard heeft een leuke functie toegevoegd; met een druk op de knop kun je wisselen tussen de nieuwe graphics, en de legacy graphics. Zo krijg je een goede indruk van de stappen die gemaakt zijn. Ik vond het zelf erg leuk om ook stukken te spelen op de oude manier, maar ik kan me goed voorstellen als je het voor het eerst speelt en geen nostalgische gevoelens erbij hebt, je daar niks aan vind. Heel cru gezegd, het ziet er niet uit. Een dergelijke functie om het te vergelijken kan ik echter wel waarderen, leuk om zo te zien hoe een remake de game veranderd.

Maar niet alleen op grafisch gebied hebben ze het knap overgenomen. Blizzard had vooraf al gezegd dat ze de gameplay één op één wilde overnemen, met enkele quality of life-verbeteringen. Zo kun je nu kiezen om geld automatisch op te pakken, wat erg fijn is voor je rechter muisknop (in het geval van de PC). Ook heb je nu een shared stash, wat het mogelijk maakt om geld en items te delen tussen je personages. Erg handig als je bijvoorbeeld wat cools tegenkomt voor een andere class, waar je nog nieuwe gear voor nodig hebt!

Aldoende leert men

Blizzard had -vooral volgens de fans- nog iets goed te maken. De Warcraft 3-remaster was okay, maar is niet de klassieker zoals ze zich herinnerde. Veel elementen waren veranderd of weggehouden en grafisch viel het wel tegen, ten opzichte van wat getoond werd in de trailers. Het is duidelijk dat Blizzard heeft geluisterd. Men wilde graag de exacte ervaring van Diablo 2 maar dan een nieuw jasje. Dat is gelukt. Op het gebied van gameplay is het strak overgenomen. Items geven dezelfde extra’s en hebben dezelfde namen. De magie en skills werken ook op dezelfde manier, waardoor je op dezelfde manier als twintig jaar geleden kan spelen.

Maar hoe werkt het nu precies. Met een camerapunt van bovenaf loop je rond door de duistere wereld van Sanctuary. Het verhaal van Diablo 2, zoals beschreven in het begin, is verdeeld in vier hoofdstukken, ook wel ‘Acts’ genoemd. Elk van deze Acts heeft een duidelijk begin en eindpunt, en een relatief vrij middenstuk. Je kunt de quests allemaal volgen, al zijn ze niet allemaal verplicht. Vooral de eerste keer vond ik dit superleuk om te doen, ik wilde natuurlijk precies weten wat er gebeurd en wie alle betrokkenen zijn. Speel je het spel voor de zevende keer, dan klik je er rap doorheen, of sla je de optionele onderdelen al gauw helemaal over. De extra XP verzamel je ook wel op andere plekken!

Je hebt in elke Act een dorpje waar je veilig kunt verblijven. Neem hier de tijd om bij je (gedeelde)stash te komen, om je gear te repareren of om nieuwe items te kopen en craften, wat ook een belangrijk onderdeel is. Daar zo nog wat meer over. De gebieden waar je alle quests uitvoert zijn levensgevaarlijk. Hordes met monsters, vijanden en andere gevaartes liggen op de loer, vol verlangen om je aan te vallen. Maar jij bent niet zomaar te verslaan. Als één van de zeven classes zit jij vol foefjes en trucjes om de beesten het leven zuur te maken.

Combineer en probeer

Wat maakt een game als Diablo nu interessant genoeg om te blijven spelen? Voor mij is dat de enorme hoeveelheid aan opties. Zoals gezegd heb je een zevental classes om uit te kiezen; Barbarian, Paladin, Thief, Amazon, Sorcerer , Druid en Necromancer. Allemaal natuurlijk met hun eigen manier van spelen en eigenschappen. Met elke van deze classes de game uitspelen is natuurlijk al genoeg variatie, maar het wordt nog beter.

Elke class heeft weer een groot arsenaal aan skills en magische eigenschappen. Dit zorgt er voor dat je een enorme berg aan verschillende combinaties hebt; ga je voor één skill waar je alle punten aan uitgeeft, of combineer je een aantal skills die goed op elkaar aansluiten. Speel je tot een bepaald level met de focus op magie en wissel je vanaf level 40 naar je enorme hamer. Je kunt het niet zo gek verzinnen of het is wel mogelijk. Gezien de game al ruim twintig jaar oud is zijn er op het internet honderden ‘builds’ te vinden die je kunt volgen. Slimme spelers leggen hier precies uit wat je moet doen om hoge damage te doen, of om bijna onsterfelijk te worden. Ik ga zelf graag bij een eerste keer spelen zelf op onderzoek uit. Goed kijken wat alles doet, wat zou goed samen kunnen werken en welke items heb ik daar voor nodig. Het is een leuke puzzel en nog leuker als het goed uitpakt (wat het lang niet altijd doet).

Over de items nog gesproken, het craften is ook een uitgebreid onderdeel in Diablo 2. Met een beetje geluk vind je al voldoende gear om het spel te doorlopen, maar om de hogere moeilijkheidsgraden te overleven heb je meer dan dat nodig. Tijdens het spelen vind je allerlei runes, allemaal met unieke eigenschappen. Het kan overigens wel wat moeite kosten om de juiste te vinden, je krijgt ze voornamelijk van bazen, maar lang niet altijd. Dus bereid je voor op wat grinden voor spullen, al is het zeker niet verplicht om verder te kunnen komen.

Hier wordt het wel spannend. De runes die je nodig hebt om een bepaalde item te krijgen moeten op de juiste volgorde worden geplaatst. Doe je dit niet, dan heb je pech, is het mislukt en kun je weer opnieuw 30 keer die ene baas verslaan. Men zal vroeger een hoop geduld hebben gehad om dit allemaal uit te vogelen. Ben je, net als ik, te lui om dit allemaal keer op keer te proberen, dan heb je met een snelle zoekopdracht een mooie lijst met opties gevonden. Zo kun je precies zien wat je voor jouw build nodig hebt.

Verdict

Diablo 2 Resurrected is erg trouw aan het origineel. Met een aantal kwaliteitsverbeteringen een gigantische grafische upgrade is het een titel die hedendaags prima mee kan. Natuurlijk zijn er een aantal issues geweest, vooral rondom de release met de stabiliteit, maar niets wat niet snel verholpen kan worden. Het is naar mijn idee wel een spel waarbij je enige nostalgie voor moet hebben, desondanks kun je als nieuwe speler ook prima uit de voeten.

Het is ouderwets genieten in de grauwe wereld van Sanctuary, waar je bijna nooit veilig bent. Kortom, oude of nieuwe speler, het is een avontuur om je goed mee te vermaken, voor een aantal uur of honderden uren.