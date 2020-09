’99 procent van alle PS4-games werkt op PS5′

99 procent van alle PS4-games kan je afspelen op de PS5. Dat is geweldig nieuws voor alle gamers die nog games voor Sony’s current-gen console in bezit hebben, maar toch een PS5 willen kopen.

Jim Ryan, CEO van Sony Interactive Entertainment, maakte het nieuws bekend in gesprek met Washington Post. De informatie komt één dag na de PS5-Showcase, waarin niet over backwards compatibility werd gesproken. Wel werd de PlayStation Plus Collection aangekondigd, waarin achttien PS4 zitten. Games als God of War, Uncharted 4, Persona 5 en Bloodborne maken deel uit van die collectie.

Wat 99 procent van alle PS4-games precies betekent, is niet bekend. Ondergetekende denkt dat het overgrote deel van PS4-games is getest op PS5, met uitzondering van enkele obscure titels. Vandaar dat Ryan 99 procent zegt, zodat hij hier later geen klachten over krijgt als een PS4-game niet blijkt te werken op PS5.