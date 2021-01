De Nintendo Switch lijkt de verkopen van de Wii te gaan evenaren. Zo verkoopt de console goed in de VS, maar ook in thuisland Japan is de hybride console erg populair.

Volgens lokale gamemagazine Famitsu (vertaald door GamesIndustry.biz) was 87% van alle verkopen van consoles in Japan een Nintendo Switch. Dit was een stijging van 30% voor de console van Nintendo ten op zichte van het jaar daarvoor.

Van de standaard Nintendo Switch gingen er 3,9 miljoen exemplaren over de toonbank en de Switch Lite ruim 2 miljoen. In totaal gingen er in 2020 6,85 miljoen consoles over de toonbank in Japan. De op één na best verkopende console was de PlayStation 4 met 543.000 exemplaren, gevolgd door de PlayStation 5 met 225.000 exemplaren.

In totaal spendeerde Japan 3,5 miljard dollar in 2020 aan games, waarvan 1,8 miljard aan consoles. Dit is een stijging van 16,4 % ten opzichte van 2019. De best verkopende game was niet geheel verrassend Animal Crossing met 6,3 miljoen verkochte exemplaren. Dat is vier keer zoveel als de op één na best verkopende game (Ring Fit Adventure met 1,5 miljoen exemplaren).

Konami’s Momotaro Dentetsu: Showa Heisei Reiwa mo Teiban! behaalde de derde plaats met 1.233.023 verkochte exemplaren, voor Final Fantasy 7: Remake en Pokemon Sword / Shield, die respectievelijk 949.379 en 892.456 exemplaren verkochten.

Van de Nintendo Switch gingen tussen de release in maart 2017 en september 2020 68 miljoen exemplaren over de toonbank. Begin volgende maand zullen we ongetwijfeld horen of Mario Kart 8 nog steeds de best verkochte game van de console is.