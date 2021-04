7,8 miljoen PlayStation 5-consoles verscheept

Sony heeft laten weten dat in het eerste kwartaal van 2021 ruim 3,3 miljoen PlayStation 5-consoles zijn verscheept. Daarmee weet de console de verkopen van de PlayStation 4 (over diezelfde periode) te overtreffen.

Eerder liet Sony al weten dat ze in 2020 4,5 miljoen exemplaren van hun nieuwe console hadden verscheept (en verkocht). Hiermee heeft de console aan de verwachting van Sony voldaan, ondanks de aanhoudende tekorten.

Het wordt interessant om te zien hoe lang deze tekorten blijven aanhouden, aangezien Microsoft deze nog tot ten minste deze zomer verwacht en Sony ook al iets in vergelijkende strekking heeft gemeld.

Ook weet de PlayStation 4 nog steeds aardig te verkopen, want in het afgelopen kwartaal gingen er alsnog 1 miljoen exemplaren van de last-gen console van Sony over de toonbank. Het is wel een daling van 400.000 exemplaren ten opzichte van het vorige kwartaal, maar evengoed een degelijke prestatie aangezien de focus nu volledig bij de PlayStation 5 lijkt te liggen.

Daarnaast heeft Sony ook laten weten dat het aantal PlayStation Plus-abonnees met 14,7 procent is gestegen naar 47,6 miljoen. De gehele Game & Network Services Division van Sony had een geweldig jaar achter de rug met een omzet van maar liefst 25 miljard dollar. Dit is grotendeels te danken aan de release van de PlayStation 5, wat volgens analist Daniel Ahmad verantwoordelijk is voor 20%. Digitale software en add-ons (zoals DLC en microtransacties) zouden respectievelijk 21% en 34% van de omzet hebben gegenereerd.

Hieruit blijkt overigens wel dat fysieke games steeds meer op de achtergrond verdwijnen, aangezien dit slechts 5% van de omzet was en alle accessoires vallen onder de overige 6%.