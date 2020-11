5 miljoen exemplaren van Ghost of Tsushima aangekondigd

Sony heeft laten weten dat er maar liefst 5 miljoen exemplaren van Ghost of Tsushima over de (digitale) toonbank zijn gevlogen.

De verkoopcijfers van Ghost of Tsushima werden in een artikel van de New York Times onthuld.

Dit is voor een nieuw IP zeker geen slecht begin, maar dat kon ook al niet meer misgaan nadat er binnen drie dagen van verkoop al 2,4 miljoen exemplaren aan de man werden gebracht. In juli was de game ook de best verkopende game in onder andere de Verenigde Staten.

Naar verluid is Sucker Punch dan ook met een sequel bezig die naar de PlayStation 5 komt. Alhoewel dit niet officieel is, geven de vacatures van het bedrijf wel duidelijke hints.

Voor degene die de game nog niet gespeeld hebben, raden we aan om de review eens door te nemen. De game is misschien wel de ideale kandidaat om (alsnog) te spelen op de PlayStation 5. Op de nieuwe console van Sony zal deze game namelijk nog soepeler moeten draaien!