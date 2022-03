5 miljoen dollar opgehaald met itch.io-bundel

Sinds vorige week kunnen spelers via de Itch.io-bundel geld aan Oekraïne doneren. De bundel heeft inmiddels al vijf miljoen dollar opgebracht.

Volgens de website zijn er inmiddels 356.000 gamers die de bundel in huis hebben gehaald. Deze bundel is vanaf minimaal 10 euro te koop en bevat maar liefst 991 games. Alle inkomsten uit de Bundle for Ukraine gaat naar twee humanitaire organisaties die inwoners van Oekraïne te hulp schieten tijdens deze verschrikkelijke oorlog. Het gaat om het International Medical Corps en Voices of Children.

De bundel bevat games van 732 ontwikkelaars waaronder die van 732 game-ontwikkelaars, waaronder bekende titels als Celeste en Superhot. Je kunt de bundel nog tot aanstaande donderdag in huis halen.