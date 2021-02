4,1 miljoen exemplaren van Spider-Man: Miles Morales verkocht in 2020

Spider-Man: Miles Morales is misschien niet de sequel die fans hadden gehoopt, maar toch wel een game die erg gewaardeerd wordt door de PlayStation community.

Tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers, waar ook werd onthuld dat er 4,5 miljoen PlayStation 5-consoles over de toonbank zijn gevlogen, heeft Sony laten weten dat er 4,1 miljoen exemplaren van Spider-Man: Miles Morales zijn verkocht.

De game die tegelijkertijd met de PlayStation 5 verscheen (en ook voor de PlayStation 4) wist dit mijlpaal in nog geen twee maanden te bereiken. Deze verkoopaantallen bevatten zowel de PlayStation 4 als 5 versie en zowel de fysieke als digitale verkopen. Dit is een aardige verkoop voor iets wat meer als een uitbreiding gezien kan worden, maar komt natuurlijk niet in de buurt van diens prequel.

Die wist namelijk in slechts drie dagen tijd al de 3,3 miljoen verkochte exemplaren te bereiken en er zijn inmiddels al ruim 20 miljoen exemplaren van verkocht.

Wij gingen er ook eigenlijk niet vanuit dat Miles Morales qua verkopen het beter zou doen als diens voorganger. Immers verscheen er voor Uncharted ook een spin-off die het niet net zo goed wist te doen als de oorspronkelijke games. Het aantal zal ongetwijfeld stijgen naarmate meer PlayStation 5-consoles aan de man gebracht zijn en de prijs ervan zal dalen.