40 tot 50 games getoond tijdens de Game Awards

De Game Awards belooft begin volgende maand weer een spektakel te worden. In een interview laat host Geoff Keighley weten dat er dit jaar tussen de 40 en 50 games zullen worden getoond.

De Game Awards is het jaarlijkse event waar diverse games prijzen in de wacht kunnen slepen voor diverse categorie, waaronder de prestigieuze ‘Game of the Year’ award. Al deze awards zijn overigens maar de helft van de hele show, want er worden ook nieuwe games getoond door diverse uitgevers en platformhouders.

Geoff Keighley meldt dat er tussen de 40 en 50 games getoond worden. Daarvan zullen er ook een flink deel voor de PlayStation 5 en Xbox Series-consoles zijn. Het is nog niet bekend welke games er overigens getoond zullen worden, maar dat zal ongetwijfeld in de komende weken wel duidelijker worden.

De Game Awards zullen uiteraard weer online te volgen zijn, maar dit jaar zal er ook weer publiek zijn in het Microsoft Theater in Los Angeles. Vorig jaar was dat niet mogelijk vanwege de pandemie, maar tot nu toe lijkt het dus in de VS veilig genoeg om de show weer op de traditionele manier te houden.

De show is de laatste jaren behoorlijk populair geworden. Zo keken er vorig jaar 83 miljoen mensen naar de show wat een behoorlijke stijging was vergeleken de 45 miljoen het jaar daarvoor. Gaan jullie er op 9 december voor zitten?