3DS-productie gestopt door Nintendo

Nintendo heeft aangeven te zullen stoppen met de productie van de Nintendo 3DS. Het nieuws valt te lezen op zowel de Engelse als Japanse website van het bedrijf.

Op de Engelse website van Nintendo valt het volgende te lezen: “The manufacturing of the Nintendo 3DS family of systems has ended”.

Het nieuws komt niet geheel uit de lucht vallen. Zo zijn er al langere tijd geen nieuwe titels meer voor de Nintendo 3DS meer uitgebracht. Een gegeven wat wellicht te verklaren is door concurrentie van de eigen Nintendo Switch.

De handheld verscheen voor het eerst in 2011 en verkocht, in de vorm van verschillende versies, zo’n 75,9 miljoen exemplaren wereldwijd.