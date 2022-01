3D Realms werkt aan ambitieuze titel

Het is weer tijd om te gokken en gissen; studio 3D Realms, van onder andere Prey en Duke Nukem, werkt aan een nieuwe, ambitieuze titel.

Natuurlijk vertellen ze er nagenoeg niets over. Het enige wat het berichtje op Twitter vrijgeeft is dat het een game gebaseerd op een ‘Cult Classic IP’ zal zijn. In de comments wordt hevig ingezet op de game ‘Blood’, een oude shooter die veel weg heeft van de eerdere Duke Nukem-games. Het zou goed in het straatje passen van de ontwikkelaar, maar op geen enkele manier is dit aangegeven of bevestigd door de studio. CEO Frederik Schreiber meld dat de game in Unreal Engine 5 ontwikkeld zal worden.

3D Realms is op zoek naar een Level Designer, een (senior)Programmer en een Producer, welke allemaal voor een nieuw team zullen werken. 3D Realms en partnerstudio Slipgate Ironworks zijn op hun beurt weer onderdeel van de Zweedse uitgever Embracer Group, die veel studio’s in bezit heeft. Wat denken jullie dat het wordt? Eens met de gok op Blood, of heb je heel andere ideeën? Laat het ons weten!