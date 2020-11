35 jaar Mario op de Switch

Zouden ze bij Nintendo ons eerdere berichtje hebben gelezen? De ontbrekende Mario titels zijn ook in het zonnetje gezet

Paper Mario!

Een grote afwezige game tijdens de eerste ode aan Mario was Paper Mario op de Nintendo Switch. Het lijkt alsof Nintendo geluisterd heeft, want er is nu ook een filmpje met de ontbrekende Mario titels die niet in het vorige filmpje zaten. Super Mario Maker 2, Mario Tennis Aces en Paper Mario zijn namelijk stuk voor stuk toffe games.

Welke Mario game is jouw favoriet?