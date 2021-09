343 laat opnieuw weten dat Halo 5 niet naar de pc komt

343 Industries’ Brian Jarrard ontkracht een gerucht dat is ontstaan door een lek van Geforce Now. Halo 5 komt namelijk niet naar de pc.

In een tweet van twee Halo content makers die discussiƫren over de mogelijke games die gelekt zijn, laat Jarrard weten dat Halo 5: Guardians niet naar de pc zal komen. Dit ondanks de game wel vermeld werd bij de zogenaamde lek van Geforce Now games.

Volgens Jarrard kan het zijn dat die Halo 5 refereert naar Forge, maar dat het team op dit moment niet bezig is met een PC-port. Het team werkt op dit moment hard aan Halo: Infinite en Halo the Master Chief Collection.

Maybe this was for "H5:Forge" but I can confirm there are no plans to bring H5 to PC. We know there's some demand for it, but as we've stated before, not in the cards as the studio is fully focused on Infinite and MCC. Will never say never, but nothing underway currently

— Brian Jarrard (@ske7ch) September 13, 2021