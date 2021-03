343 Industries beantwoordt vragen over Halo Infinite

Na de gameplay reveal van Halo Infinite in juli zijn er veel vragen ontstaan over de game. Ontwikkelaar 343 Industries heeft niet veel gesproken over Halo Infinite na de gameplay reveal, maar de laatste tijd deelt de ontwikkelaar meer over Microsofts klassieke shooter-reeks. Nu hebben zij vragen van fans beantwoord in een Q&A.



Zelfs na de gameplay reveal en update over de graphics zijn er nog veel vragen over Halo Infinite. 343 Industries heeft een aantal vragen beantwoord via een video op de Halo YouTube kanaal. De vragen werden gesteld op Twitter met de hashtag Ask343. Hier uit zijn een aantal interessante elementen van de game ontdekt, waaronder:

– Je kan op dit moment geen wapens dual-wielden.

– Je zal niet als een elite kunnen spelen.

– De dag- en nachtcyclus zal invloed hebben op de cutscenes.

– Je kan outposts en bases tegenkomen, maar ook enemy patrols en random encounters in de wereld.

– Halo Infinite is geen open-world game, maar eerder ge├»nspireerd door missies zoals Silent Cartographer.

Dat is maar een klein deel van wat 343 Industries heeft aangegeven. Tijdens de video geven de ontwikkelaars een argument voor de antwoorden die zij geven. Wat mij erg is opgevallen is dat zij niet veel willen afwijken van een klassieke Halo ervaring. 343 Industries geeft aan dat de oudere games, met name Combat Evolved, een grote inspiratie zijn voor Halo Infinite. Dat zagen wij terug in de artstyle die Halo Infinite heeft. Op basis van wat de ontwikkelaars zeggen en wat wij gezien hebben, lijkt het er op dat wij een combinatie gaan krijgen van een klassieke Halo ervaring en nieuwe elementen die 343 Industries toevoegt.

Halo Infinite zal dit jaar uitkomen op Xbox One, Xbox Series X|S en op PC.