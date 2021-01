‘3,4 miljoen PlayStation 5-consoles verscheept in de eerste vier weken’

Sony’s PlayStation 5 kende een vliegende start en alhoewel officiële cijfers nog even op zich laten wachten, wordt er al volop gespeculeerd over hoeveel exemplaren er over de toonbank zijn gevlogen.

Digitimes laat namelijk weten van ‘bronnen uit de industrie’ hebben vernomen dat er in de eerste vier weken van verkoop ruim 3,4 miljoen exemplaren van de console over de toonbank zijn verscheept. Met de schaarste die er nog steeds rondom de console is, kunnen we er wel vanuit gaan dat deze ook daadwerkelijk allemaal verkocht zijn.

De console werd vanaf 19 november officieel verkocht, maar al snel bleek dat het nagenoeg onmogelijk werd om nog een exemplaar te bemachtigen. Het lijkt er voorlopig ook op dat dit niet minder gaat worden. Sony doet er overigens wel alles aan om de voorraden aan te vullen. Naar verwachting zullen er in 2021 tussen de 16,8 tot 18 miljoen exemplaren van de console worden geproduceerd.

Hebben jullie inmiddels al een exemplaar weten te bemachtigen? Of wachten jullie geduldig af tot de console (uiteindelijk) een keer in de winkel komt te liggen?!