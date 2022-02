2K werkt mogelijk aan LEGO race en sportgames

2K heeft volgens diverse media de rechten voor meerdere LEGO sport en racegames weten te bemachtigen. Hiermee willen ze onder andere een voetbal game en een racegame van het populaire speelgoed maken.

VGC claimt namelijk dat 2K een deal met LEGO voor “meerdere games” heeft weten te sluiten. Een daarvan is een open wereld racegame en de andere is een LEGO voetbalgame. Laatstgenoemde zou door Sumo Digital worden ontwikkeld, terwijl Visual Concepts zich met de racegame zou bezig houden.

Wat dat betreft is het niet geheel onlogisch aangezien Sumo Digital al diverse racegames heeft ontwikkeld en Visual Concepts al sinds 2007 aan diverse sportgames heeft gewerkt. Ook LEGO heeft al eerder een race- en voetbalgame gekend. Zo verscheen er bij Forza Horizon 4 nog een uitgebreide LEGO-expansion. Daarvoor verscheen LEGO Racers, een soort Mario Kart concurrent, al was dat wel vorig millenium.

Naast deze games is er nog een sportgame in ontwikkeling, maar daarover is eigenlijk nog niks bekend. In een reactie heeft 2K overigens wel gemeld niet op “gespeculeer te zullen reageren”.

Tot nu was overigens TT Games de enige die games van LEGO mocht ontwikkelen, maar doordat er crunch bij het bedrijf was ontstaan, zou the Lego Group wat minder happig zijn om hun de rechten exclusief te laten behouden.