2K en Gearbox Software brengen Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-Shot Adventure uit

Vandaag hebben 2K en Gearbox Software de release aangekondigd van Tiny Tina’s Attack on Dragon Keep: A Wonderlands One-Shot Adventure.

Spelers kunnen nu de fan-favoriete 2013 quest ervaren, beschikbaar als een standalone € 9,99 aankoop voor Xbox One, PlayStation 4, via backwards compatibility op Xbox Series X|S en PlayStation 5, op pc via Steam, evenals de Epic Games Store, waar het gratis te claimen is tot 16 november.

In Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-Shot Adventure neemt de populaire Tiny Tina in haar eerste verhaal de rol van Bunker Master aan in een spannend spel van “Bunkers and Badasses.” Spelers kunnen zich bij haar voegen in een wereld die uit haar verbeelding is geboren, in een epische zoektocht van wraak en verlossing, en duiken in dynamische en fantastische omgevingen gevuld met kastelen, kerkers, en magische bossen.

Bij de eerste release in 2013 werd Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep door critici uitgeroepen tot een van de meest ambitieuze en indrukwekkende add-on quests van Gearbox Software, met IGN die het “een van de Borderlands’ beste gameplay en storytelling content” noemde. De standalone release van vandaag bevat alle chaos en plezier van het origineel naast gloednieuwe buit en cosmetica.

“Tiny Tina’s Assault on Dragon’s Keep is een van de meest belangrijke delen content die Gearbox ooit heeft bedacht,” aldus Randy Pitchford, Executive Producer van Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep. “Met het originele Dragon’s Keep introduceerden we niet alleen een geheel nieuw genre in de veelgeprezen Borderlands-serie, we creëerden en ontwikkelden een aantal van Gearbox’s meest indrukwekkende gameplay en storytelling content. Ik vind het geweldig dat Tiny Tina’s originele avontuur nu beschikbaar is voor een nieuwe generatie van spelers, en ook voor de fans die al lang fan zijn om terug te keren naar waar het verhaal begon en opnieuw de magie te ervaren die Wonderlands heeft geïnspireerd.”

Deze standalone verschijnt natuurlijk als voorproefje op Tiny Tina’s Wonderland dat op 25 maart zal verschijnen.