25 jaar Pokémon in iets meer dan anderhalve minuut

Pokémon bestaat dit jaar 25 jaar, een prachtige mijlpaal. The Pokémon Company viert dit natuurlijk groots.

Verschillende evenementen om 25 jaar Pokémon te vieren

The Pokémon Company laat dit jubileumjaar niet zomaar aan zich voorbij gaan. Dit jaar staat volledig in het teken van de franchise. Katy Perry zal bijvoorbeeld dienen als boegbeeld, maar daarnaast zijn er ook andere samenwerkingen aangegaan. Levi’s, McDonald’s en nog meer merken zullen Pokémon in de spotlights zetten.

Daarnaast wordt iedere Pokémon regio, van Kanto tot Galar, een maand in het zonnetje gezet. Het is echter nog niet bekend wat er dan gaat gebeuren. In maart begint de Galar regio om zo aan het einde van het jaar af te sluiten met Kanto. De regio waar het allemaal begon in 1996 met de eerste videogames.

Om alvast in de stemming te komen heeft The Pokémon Company een nostalgische video gelanceerd en is er een speciale website in het leven geroepen. Volgens de uitgever kunnen we nog veel verrassingen verwachten. Vandaag kregen we bijvoorbeeld al het nieuwtje dat New Pokémon Snap op 30 april zal uitkomen op de Nintendo Switch.

Wat zijn jouw mooiste herinneringen aan de franchise?