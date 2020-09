20 duizend cheaters uit Call of Duty Warzone geband deze week

Activision heeft deze week flink met de banhamer geslagen. Ruim 20 duizend cheaters werden alleen al deze week uit de servers geschopt.

Volgens een rapportage van Vice werden eergisteren de bans uitgedeeld aan cheaters die gebruik maakte van het programma EngineOwning. De site meldt ook dat Nick ‘Wagnificent’ Wagner een van de spelers is die een ban heeft gekregen. De streamer verklapte onlangs zijn skills door het programma te laten zien tijdens zijn stream.

De officiële website van het programma heeft overigens ook melding gemaakt dat Activision het programma heeft ontdekt. Echter weet Vice niet te melden of dat alle gamers die een ban hebben gekregen ook het programma gebruiken. Echter werd op het forum van EngineOwning wel veel geklaagd over het feit dat spelers onlangs geband waren.

In juli beloofde Infinity Ward al dat er meer spelers geband zouden worden, nadat men al 70.000 spelers had uitgezwaaid. Gisteren werd Season 6 geïntroduceerd, waarmee onder andere de metro in Verdansk toegankelijk werd. Hiermee kunnen spelers nog sneller reizen en op nieuwe manieren het gevecht aan gaan.