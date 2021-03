20 Bethesda games komen vanaf morgen naar Xbox Game Pass

Nu de overname van Bethesda officieel is geworden, houdt niemand Microsoft meer tegen om de games van de Fallout-uitgever naar Xbox Game Pass te brengen.

Vanaf morgen zullen er 20 games van Bethesda naar de service van Microsoft worden gebracht, waaronder Dishonored, Doom, The Elder Scrolls, Fallout en Wolfenstein. De volledige lijst is als volgt:

Dishonored Definitive Edition (console, pc, cloud): deze complete compilatie bevat Dishonored, winnaar van meer dan 100 Game of Year-prijzen, evenals alle aanvullende content – Dunwall City Trials, The Knife of Dunwall, The Brigmore Witches en Void Walker’s Arsenaal.

Dishonored 2 (console, pc, cloud): neem je rol als bovennatuurlijke huurmoordenaar weer op in Dishonored 2 – het volgende hoofdstuk in de bekroonde saga van Arkane Studios. Speel op jouw manier in een wereld waar mystiek en industrie samenkomen. Hoe ga je de unieke set krachten, wapens en gadgets van je personage combineren om je vijanden uit te schakelen?

DOOM (1993) (console, pc, cloud): Doom heeft miljoenen gamers kennis laten maken met de snelle, knotsgekke, demonen-moordactie waar de franchise om bekend staat. Beleef de geboorte van de first-person shooter opnieuw en ervaar het demonische plezier dat het genre populair maakte. Doom bevat Episode IV: Thy Flesh Consumed, met 9 extra levels boordevol actie en deathmatch en co-op voor 4 spelers op een gesplitst scherm.

DOOM 2 (console, pc, cloud): neem je vertrouwde Super Shotgun en een arsenaal aan klassieke Doom-wapens mee tegen dodelijkere demonen en de beruchte baas, de Icon of Sin. Doom II bevat The Master Levels for Doom II met 20 extra niveaus, evenals co-op en multiplayer voor 4 spelers op een gedeeld scherm.

DOOM 3 (console, pc, cloud): vecht je een weg door een door demonen geteisterde faciliteit voordat je de afgrond betreedt om de machtigste krijger van Hell te bevechten – en een einde te maken aan de invasie. Doom 3 bevat beide campagne-uitbreidingen: Resurrection of Evil en The Lost Mission.

DOOM 64 (Console, PC, Cloud): Vecht tegen legers van demonen in je kruistocht om de Mother Demon op te sporen en de invasie van Hell te stoppen. Terwijl je door meer dan 30 levels boordevol actie vecht, moet je uitkijken naar verbeterde wapens en geheimen om je te helpen een einde te maken aan de demonische dreiging.

DOOM Eternal (Console, PC, Cloud): Hell’s legers zijn de aarde binnengevallen. Word de Slayer in een epische singleplayer-campagne om demonen in alle dimensies te verslaan en de uiteindelijke vernietiging van de mensheid te stoppen. Ervaar de ultieme combinatie van snelheid en kracht in Doom Eternal – de volgende sprong in push-forward first-person-gevechten. Het enige waar ze bang voor zijn … ben jij.

The Elder Scrolls 3: Morrowind (console, pc): Morrowind is een epische, open singleplayer-RPG waarmee je elk denkbaar personage kunt spelen. Je kunt ervoor kiezen om de hoofdverhaallijn te volgen en de bron te vinden van de kwaadaardige bacterievuur die het land teistert, of je kunt er zelf op uit trekken om vreemde locaties te verkennen en je karakter te ontwikkelen.

The Elder Scrolls 4: Oblivion (console, pc): Stap binnen in de meest gedetailleerde en levendige gamewereld die ooit is gemaakt. Met een krachtige combinatie van vrije gameplay en ongekende graphics, kun je de belangrijkste zoektocht in je eigen tempo ontrafelen of de uitgestrekte wereld verkennen en je eigen uitdagingen vinden.

The Elder Scrolls 5: Skyrim Special Edition (console, pc, cloud): winnaar van meer dan 200 Game of the Year Awards, de Skyrim Special Edition bevat de game en add-ons met geheel nieuwe functies zoals geremasterde kunst en effecten, volumetrisch godstralen, dynamische scherptediepte en meer. Breng ook de kracht van mods naar consoles. Nieuwe missies, omgevingen, personages, dialogen, bepantsering, wapens en meer – met Mods zijn er geen grenzen aan wat je kunt ervaren.

The Elder Scrolls Online (Cloud, Console): Ervaar het bekroonde verhaal in een hardnekkige Elder Scrolls-wereld. Beleef een avontuur waarin je op jouw manier kunt spelen, overal en op elk niveau kunt gaan. Vecht, maak, steel, beleg, verken en meer.

The Evil Within (console, pc, cloud): ervaar een verontrustende realiteit terwijl je je probeert te bevrijden van verwrongen machinaties. Met beperkte middelen tot je beschikking, vecht je om te overleven en ervaar je diepe angst in deze perfecte mix van horror en actie. Versla onoverkomelijke terreur en ervaar de ultieme sensatie door The Evil Within te ontdekken.

Fallout 4 (console, pc, cloud): als enige overlevende van Vault 111 betreed je een wereld die verwoest is door een nucleaire oorlog. Elke seconde is een gevecht om te overleven, en elke keuze is aan jou. Alleen jij kunt het lot van de Wasteland herbouwen en bepalen. Welkom thuis.

Fallout 76 (console, pc, cloud): Steel Dawn is het eerste hoofdstuk in de nieuwe Brotherhood of Steel-missiereeks, gratis voor Fallout 76-spelers. Bezoek nederzettingen met nieuwe NPC’s en ontgrendel krachtige wapens en bepantsering uit het Brotherhood-arsenaal. Doe mee met hun missie om de samenleving opnieuw op te bouwen en te helpen bij het veiligstellen van waardevolle technologie.

Fallout: New Vegas (Console): Welkom in New Vegas. Het is het soort stad waar je je eigen graf graaft voordat je in het hoofd wordt geschoten … en dat is voordat de dingen echt lelijk worden. Het is een stad van dromers en desperado’s die worden verscheurd door strijdende facties die strijden om volledige controle over deze woestijnoase.

Prey (console, pc, cloud): goedemorgen, Morgan. Prey voegt morgen toe aan de Xbox Game Pass-bibliotheek en neemt je mee vanuit het comfort van je huis naar de verraderlijke diepten van de ruimte. Als Morgan Yu moet je je verstand, wapens en vreemde krachten gebruiken om de buitenaardse dreiging te bestrijden die het Talos I-ruimtestation heeft ingehaald. Verken het station, verbeter je vaardigheden en capaciteiten en ontdek de geheimen van Talos I en de gevaren binnenin.

RAGE 2 (console, pc, cloud): Duik met je neus in een dystopische wereld zonder samenleving, wet en orde. Rage 2 brengt twee studio-krachtpatsers samen – Avalanche Studios, meesters van waanzin in de open wereld en id Software, makers van de first-person shooter – om een ​​carnaval van bloedbad te creëren waar je overal naartoe kunt gaan, alles kunt schieten en alles kunt laten ontploffen.

Wolfenstein: The New Order (Console, PC, Cloud): Wolfenstein stuurt spelers door Europa op een persoonlijke missie om de fascistische oorlogsmachine neer te halen. Met de hulp van een kleine groep verzetsstrijders infiltreer je in hun zwaarst bewaakte faciliteiten, vecht je tegen hightechlegioenen en neem je de controle over superwapens die de aarde hebben veroverd – en daarbuiten.

Wolfenstein: The Old Blood (console, pc, cloud): het jaar is 1946 en de nazi’s staan ​​op het punt de Tweede Wereldoorlog te winnen. In een poging om het tij te keren in het voordeel van de bondgenoten, moet BJ Blazkowicz beginnen aan een epische, tweedelige missie diep in Beieren …

Wolfenstein: Youngblood (console, pc, cloud): werk samen met een vriend om een ​​level omhoog te gaan en te verkennen en voltooi missies om vaardigheden te ontgrendelen die bij je speelstijl passen.

