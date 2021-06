2 miljoen exemplaren van It Takes Two verkocht

De co-op avonturengame It Takes Two van Hazelight heeft een nieuw mijlpaal bereikt.

Er zijn inmiddels twee miljoen exemplaren van de game over de (digitale) toonbank gevlogen. In de eerste maand van verkoop had het al het miljoenste exemplaar verkocht en blijkbaar is er nog genoeg behoefte aan leuke co-op games.

Ontwikkelaar Hazelight laat nu dus op Twitter weten van de nieuwe mijlpaal en zegt verbaast te zijn met de passie die de game bij de spelers losmaakt.

It Takes Two is verkrijgbaar voor de PC, PlayStation 4 en 5, Xbox One en Series-consoles. Spelers die hem op de last-gen kopen, kunnen de game gratis upgraden naar de nieuwe consoles van dezelfde platformhouder.