Rockstar heeft The Contract aangekondigd, een geheel nieuw GTA Online-verhaal met de terugkeer van GTAV’s Franklin Clinton terwijl je Franklin en vrienden helpt zijn “fixer” -bureau op te zetten en hun eerste grote klant binnen te halen: Dr. Dre.

Spelers maken contact met Franklin, deskundige hacker Imani, Lamar Davis en Chop the dog terwijl ze werken aan het opsporen van de vermiste telefoon van de legendarische producer en de niet-uitgebrachte muziek die het bevat in deze enorme nieuwe update.

Met exclusieve nieuwe nummers van Dr. Dre naast een heavy hitting line-up van artiesten, evenals eerste in zijn soort updates voor de radio dial, inclusief een geheel nieuw radiostation, en nog veel meer, debuterend op 15 december. Zoals alle GTA Online-updates is toegang tot The Contract gratis voor alle spelers.

Check voor alle details over de komende uitbreiding van GTA V even de Newswire.