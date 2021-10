13,4 miljoen exemplaren van de PlayStation 5 verkocht

Sony heeft in hun nieuwste rapportage van de kwartaalcijfers onthuld dat er in het laatste kwartaal 3,3 miljoen exemplaren van de PlayStation 5 over de toonbank zijn gevlogen.

Dit brengt het totaal aantal verkochte exemplaren op 13,4 miljoen en deze mijlpaal is dus in ruim 10 maanden bereikt. Het afgelopen kwartaal blijkt overigens erg succesvol (waarschijnlijk doordat er steeds iets meer voorraden lijken te verschijnen), want het kwam overeen met het eerste kwartaal van de verkoop.

De PlayStation 5 blijkt dus ook een enorm populair product te zijn sinds de release op 20 november vorig jaar. De rapportage heeft ook onthuld dat er maar liefst 47,2 miljoen PlayStation Plus-abonnees waren tijdens het tweede kwartaal, slechts 400.000 minder dan hun piek sinds de herfst van 2020. Daarnaast werd aangetoond dat naar schatting 104 miljoen mensen actieve gebruikers zijn van games op PlayStation-consoles of het PlayStation-netwerk.

Wat betreft de verkoop, blijkt uit het financiĆ«le rapport dat er in het kwartaal 160.635 miljoen yen (ongeveer $ 1,4 miljard) aan hardwareverkopen werd geregistreerd, naast 343.003 miljoen yen (ongeveer $ 3,02 miljard) aan softwareverkopen. Van die softwareverkopen was slechts 28.145 miljoen yen afkomstig van fysieke games, waarschijnlijk als gevolg van het effect van de COVID-pandemie op fysieke retailers. Van de overige verkopen was 126.691 miljoen yen afkomstig van de verkoop van digitale games, terwijl 188.167 miljoen yen afkomstig was van “add-on content” of DLC.

In termen van gameverkopen werden in het tweede kwartaal van 2021 76,4 miljoen videogames gekocht voor zowel de PS4 als de PS5. Van dat cijfer waren er slechts 7,6 miljoen afkomstig van Sony first party-titels, terwijl de resterende 68,8 miljoen verkopen afkomstig waren van releases van third party uitgevers en ontwikkelaars. Van deze verkopen was 62% van de game-aankopen digitaal, wat het laagste percentage is sinds Q3 van 2020.

Met al deze nieuw vrijgegeven informatie lijkt het erop dat de PS5 goed presteert tot en met 2021. Het is geen geheim dat de PS5 een zeer gewenst product is sinds de lancering, waarbij sommigen nog steeds geen exemplaar van de nieuwste Sony-console konden/ kunnen kopen vanwege een combinatie van een scalpeerprobleem en voorraadtekorten.