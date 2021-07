13 minuten aan Away: The Survival Series gameplay

Na enige tijd afwezigheid laat ontwikkelaar Breaking Walls weer wat van zijn unieke game zien. Eerder werd al bekend gemaakt dat Away: The Survival Series ook naar de Playstation 5 komt, en daar hoort natuurlijk wat nieuwe gameplay bij.

De titel doet al enigszins vermoeden wat ze voor je in petto hebben: overleven. Maar niet op een gebruikelijke manier. In plaats van als mens speel je als verschillende dieren, zoals een suikereenhoorntje, een kikker of een salamander. Check vooral de video hieronder wat het precies inhoudt en laat ons weten wat jij er van vindt!