12 Minutes komt naar de PS4, PS5 en Switch

Afgelopen augustus kwam puzzelgame 12 Minutes uit voor de PC en Xbox-consoles. Eigenaren van een moderne Playstation of een Switch hebben geluk, want het spel zal binnenkort ook naar die platformen komen.

In een Tweet kondigde uitgever Annapurna Interactive namelijk aan dat 12 Minutes vanaf 7 december te spelen zal zijn op de PS4, PS5 en Switch. De Tweet werd vergezeld door een trailer vol met positieve quotes over het spel. 12 Minutes speelt zich af rond een echtpaar dat plotseling in hun appartement aangevallen wordt door een vreemde man. De speler krijgt vervolgens een timeloop van twaalf minuten waarin hij of zij het mysterie achter deze man moet oplossen.