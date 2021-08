12 minuten Black Myth: WuKong gameplay

Precies een jaar nadat de game werd aangekondigd en we een trailer te zien kregen, toont ontwikkelaar Game Science nieuwe beelden. En niet zomaar, maar volledig vernieuwd in Unreal Engine 5.

De trailer toont ons de progressie die de Chinese studio afgelopen jaar heeft gemaakt. In plaats van verder te ontwikkelen in het oudere Unreal Engine 4 zijn ze overgestapt naar het vernieuwde Unreal Engine 5. Dit zorgt voor adembenemende beelden.

Black Myth: WuKong verteld het verhaal van Journey to the West, een oud fantasie boek van Chinese afkomst. Onder andere Dragon Ball Z is hier ook op gebaseerd. Bekijk hieronder de trailer en geniet. We zien een aantal gevechten, prachtige omgevingen en een aantal brute eindbazen. Dit kan niets anders worden dan een lastige game vol met gave, Chinese mythologie. Wanneer we de game kunnen verwachten is nog onduidelijk, we gokken er maar op dat het niet dit jaar meer is.