12 EA games krijgen FPS Boost ondersteuning op Xbox Series X/ S

EA heeft bekendgemaakt dat 12 games van hun portfolio ondersteuning krijgen van de FPS Boost feature van de Xbox Series X en S.

De volgende games zullen de feature van de nieuwe Xbox-consoles ondersteunen:

Battlefield 1

Battlefield 4

Battlefield 5

Mirror’s Edge: Catalyst

Plants vs Zombies: Battle for Neighborville

Plants vs Zombies: Garden Warfare

Plants vs Zombies: Garden Warfare 2

Star Wars Battlefront

Star Wars Battlefront 2

Titanfall

Titanfall 2

Unravel 2

FPS Boost gebruikt verschillende methoden om de originele framerate van geselecteerde titels bijna te verdubbelen. Dit resulteert in hogere, stabielere framerates om games visueel vloeiender te maken.

Om te zien of de game die je speelt FPS Boost of Auto HDR gebruikt, kun je tijdens de game op de Xbox-knop op je controller tikken en je ziet via de gids-indicator in de rechterbovenhoek of de functies zijn ingeschakeld of niet.