11 Bit Studios kondigt Frostpunk 2 aan

Alsof de zomer nog niet koud en nat genoeg is dit jaar, gooit 11 Bit Studios daar nog wat extra kou overheen, ze hebben vandaag het vervolg op hun ijskoude survivalgame aangekondigd: Frostpunk 2.

Ook in dit tweede deel krijg je weer de leiding over een stad met een extreem te kort aan alles wat je maar kunt bedenken. In tegenstelling tot het eerste deel, waarbij kool de belangrijkste grondstof was, gaan we hier op oliejacht. Dit kun je natuurlijk voor onwijs veel gebruiken en komt goed van pas in ijzige kou.

Jakub Stokalski co-director van de game, geeft aan dat de ze een groter team hebben dan voor het eerst deel. Ze kunnen dus aan elk onderdeel veel meer aandacht schenken. Het bouwen van je stad wordt veel uitgebreider, met meer keuzes dan alleen een humane of overlevingsoptie. Aldus Gamespot.

Om wat extra enthousiasme te creƫren is het eerste deel de komende drie dagen gratis te spelen, dus tot en met zondag. Ook blijft Frostpunk dit weekend in de aanbieding, dus voor 8,99 kun je daarna meteen door. Check hieronder de trailer voor Frostpunk 2 en laat ons vooral weten wat jullie ervan vinden!