11 Bit Studios laat in een persbericht weten tegen de Russische invasie van Oekraïne te zijn.

De ontwikkelaar wil meer dan alleen een statement uitbrengen en komt met een mooie actie. Men gaat alle inkomsten van de anti-oorloggame This War of Mine van de komende week aan het Oekraïense Rode Kruis gaat doneren. In die game wordt het lijden en de ellende van burgers die door oorlog zijn getroffen behandeld.