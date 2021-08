1047 wil Splitgate ook naar Switch en mobiele apparaten brengen

Splitgate is een nieuwe first person shooter die het beste kan worden omschreven als Halo gemixt met Portal. 1047 Games is druk bezig met de release van de game op pc, PlayStation 4 en 5, Xbox One en Series-consoles, maar heeft nog veel meer plannen.

De ontwikkelaar laat tijdens een Q&A weten dat ze de game ook naar andere platforms wil brengen. Het team is er nog niet mee bezig, maar zal zich daar in de toekomst wel op gaan richten.

Splitgate: Arena Warfare is op dit moment in open beta, dus als je het wil uitproberen, is dit het juiste moment!