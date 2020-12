10 games waar we in 2021 meer van willen horen

Het is ergens jammer dat we soms al jaren van te voren van het bestaan van een bepaalde game horen en we erg lang moeten wachten op nieuwe informatie en trailers. Voor 2021 zijn er ook weer een hoop games waar we wellicht/ hopelijk weer nieuwe informatie krijgen.

Avowed

Op het moment dat Obsidian Entertainment werd overgenomen door Microsoft wisten we natuurlijk ergens al dat er een joekel van een RPG richting de Xbox-platforms zou komen. Deze komt dan ook in de vorm van een gloednieuw IP genaamd Avowed. De trailer die we te zien kregen, zag er spectaculair uit, maar het wordt ook wel tijd voor wat gameplay!

Elden Ring

Een grote verrassing tijdens de E3 van 2019 en helaas werd het daarna erg stil rondom deze game. Het is in mijn ogen ook zo’n game die waarschijnlijk eerder aangekondigd werd om te voorkomen dat het zou lekken. Het wordt aankomend jaar toch gewoon tijd dat we hier iets van gaan zien, toch?

Biomutant

Deze game zou oorspronkelijk al in 2019 verschijnen, maar werd uitgesteld naar dit jaar. Helaas zijn we nog steeds een releasedatum verschuldigd en hebben we het afgelopen jaar, maar weinig te horen gekregen van de RPG van Experiment 101.

Gran Turismo 7

Iedereen die Gran Turismo een beetje kent, weet dat de Japanse ontwikkelaar Polyphony Digital altijd hun tijd neemt voor hun racegames en dat dit een understatement is. Alhoewel promo’s suggereerden dat de game in 2021 zou moeten verschijnen, kijken wij niet gek op als dit jaar alleen te horen krijgen dat de game nog ‘volop in ontwikkeling is’.

Titanfall 3

Hierbij is de grootste vraag eigenlijk of hij ├╝berhaupt wel in ontwikkeling is. De game werd twee jaar uit het niets aangekondigd om vervolgens op de plank te belanden. Vervolgens liet ontwikkelaar Respawn weten dat er geen derde deel in ontwikkeling is, maar zijn er ‘industrie insiders’ die claimen dat de game toch in ontwikkeling is?!

Breath of the Wild sequel

Tussen de onthulling van Breath of the Wild en release zat ook namelijk ruim vier jaar! Alhoewel de sequel zich in dezelfde wereld plaatsvindt, zijn wij er nog niet van overtuigd dat deze game er snel aankomt. Al zou het wel gaaf zijn om het 35 jarige bestaan van Zelda met een nieuwe game te vieren!

Nieuwe Mass Effect

BioWare lijkt zichzelf te graag te willen bewijzen, maar moet dat om te beginnen nog doen met ‘Anthem 2.0’. Daarnaast kondigde de studio enkele jaren geleden al een nieuwe Dragon Age aan, waarvan we de laatste tijd wel iets meer te zien krijgen, maar nog te weinig lijkt voor een naderende release. Hopelijk laten ze ons, als alles het toelaat, misschien wel meer zien tijdens de E3 of Gamescom?!

The Elder Scrolls VI

Hiervan weten we eigenlijk al zeker dat we daar dit jaar niks van gaan zien, want er is al eens door Bethesda laten weten dat de game ‘de komende jaren nog niet zal verschijnen’. Daarnaast is de volgende game wel een game waar we eerder iets van verwachten. Al mogen we toch stiekem wel hopen dat we in 2021 iets van TESVI gaan zien?!

Starfield

Een gloednieuwe IP van Bethesda klinkt altijd goed. De uitgever bracht de afgelopen tijd al leuke IP uit in de vorm van Prey, Dishonored en komt binnenkort ook met Deathloop en Ghostwire: Tokyo. Al lijken de ogen meer gericht op de nieuwe sci-fi RPG van de Elder Scrolls-uitgever. Hopelijk kunnen ze ons daarvan in 2021 meer van laten zien!