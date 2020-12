10 games voor 2021 waar we enorm naar uitkijken!

Alhoewel er voor 2021 nog een hoop games en/ of releasedata aangekondigd moeten worden, kijken we natuurlijk maar al te graag op de games die volgend jaar komen. We hebben alvast een lijstje van 10 gemaakt!

God of War: Ragnarok

Kratos keert dit jaar (hopelijk) weer terug en vervolgt zijn avontuur met Atreus. We zijn vooral benieuwd hoe Santa Monica de bizar hoge lat die ze voor zich zelf met het voorgaande deel legde, weet te evenaren of zelfs te overstijgen.

Resident Evil Village

Capcom verraste ons behoorlijk door van Resident Evil een first person shooter/ horrorgame te maken, maar dat pakte erg goed uit. Met Village bouwt daarop verder en ook vervolgen we het verhaal van Ethan uit deel 7.

Far Cry 6

Giancarlo Esposito heeft zich in Breaking Bad en The Mandalorian al bewezen een ontzettend sterke bad guy te zijn en in Far Cry 6 zal hij dit kunstje ongetwijfeld weer herhalen. Daarnaast lijkt de combinatie van de acteur en Far Cry een gouden te zijn.

Battlefield 2021

Battlefield keert naar twee jaar terug en alhoewel we er nog niks van weten, kijken we er toch stiekem erg naar uit. Stel je nou eens voor de destructieve gameplay van Battlefield met de grafische pracht en praal van de next-gen consoles/ de nieuwste pc’s. Grote kans is dat we terugkeren naar de moderne tijd, aangezien concurrent Call of Duty daar de laatste tijd ook behoorlijk mee aan het scoren is.

The Callisto Protocol

Na het sluiten van Visceral werd alle hoop op een nieuwe Dead Space voorgoed weggevaagd. Tot we tijdens de Game Awards de onthulling van The Callisto Protocol zagen en meteen aan die serie moesten denken. We zijn zeer benieuwd hoe dit uit gaat pakken!

Kena: Bridge of Spirits

Een actie/avonturen game waarin spelers in de voetsporen van een jonge geestengids stappen, die haar magische vaardigheden gebruikt om overleden mensen te helpen verhuizen van de fysieke naar de geestenwereld. De game weet ons vooral te overtuigen door diens unieke style en omdat deze game onze aandacht al bij de aankondiging trok en we niet kunnen wachten om deze game uit te testen!

Forza Motorsport / Gran Turismo 7

We doen het eigenlijk al drie jaar zonder simulatiegame als een Forza of Gran Turismo en in 2021 krijgen we als het goed is beide games! Dit wordt voornamelijk een interessant meetpunt om te zien hoe ver beide series gegroeid zijn. 2021 belooft in ieder geval een goed jaar te worden voor racefanaten.

Halo Infinite

Het jaar 2020 stond in het teken van veel games die werden uitgesteld en helaas was corona vaak de reden hiervan. Dit lijkt bij Halo Infinite niet helemaal op te gaan, al zal het deels wel ermee te maken hebben. Echter om een game voor onbepaalde tijd uit te stellen, zijn er toch wat dringende redenen. We zijn benieuwd hoe dit voor de nieuwste Halo uitpakt.

Back4Blood

Deze game kunnen we misschien wel net zo goed Left 4 Dead 3 noemen, maar doordat Turtle Rock Studios de rechten van het IP niet in handen heeft, krijgt het de naam Back4Blood. Dit weerhoudt ons er natuurlijk niet van om er erg naar uit te kijken!

Little Nightmares 2

Tarsier Studios komt dit jaar met het langverwachte vervolg op Little Nightmares en ook bij onze redactie wordt reikhalzend uitgekeken. Mocht je het eerste deel niet gespeeld hebben en een Xbox Live Gold-abbonement hebben, eisen raden we je zeer aan om volgende maand de game te spelen!

Dit was overigens het eerste deel van de 10 games waar we naar uitkijken. Houd de site in de gaten voor de volgende 10!