10 games die hopelijk in 2021 komen!

2020 was niet alleen gevuld met games, maar ook boordevol aankondigingen. Helaas kregen niet alle games een releasedatum en zijn er nog een hoop games waarvan we nog maar moeten hopen dat ze in 2021 zullen verschijnen.

Perfect Dark

De game die ineens toch aangekondigd werd tijdens de Game Awards en waar al tijden over gespeculeeerd werd. Met een nieuwe studio aan het roer blijft het natuurlijk spannend, maar toch zijn we erg benieuwd naar het nieuwe avontuur van Joanna Dark.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild sequel

Deze game werd alweer anderhalf jaar geleden aangekondigd, maar lijkt daarna weer van de aardbodem verdwenen te zijn. Toch lijkt het ons dat de ontwikkeling van deze game niet zo veel tijd nodig heeft als het origineel. Immers maakt het gebruik van dezelfde wereld. Het is in ieder geval een game waar we in 2021 meer van hopen te zien/ horen! Bovendien is het in 2021 het 35 jarige bestaan van deze reeks en hoe kunnen ze dat beter vieren dan met een gloednieuwe game?!

Metroid Prime 4

Inmiddels alweer bijna drie jaar geleden werd er door Nintendo aangekondigd dat deze game niet meer door Bandai Namco wordt ontwikkeld, maar door Retro Studios. Toch is het ook rondom deze Nintendo game erg stil geweest. Nintendo leek in eerste instantie een remake/ remaster van de trilogie uit te brengen, maar ook die kwam niet. Ook Samus mag in 2021 35 kaarsjes uitblazen, dus laat maar komen die handel!

Fable

Deze lijkt gewoon te mooi om waar te zijn, maar hopen kan altijd, toch. Tijdens de aankondiging viel op dat deze game mogelijk niet naar de Xbox One komt en aangezien Microsoft heeft laten weten die console de eerste 2 jaar te zullen blijven ondersteunen, is de kans klein dat we deze game al in 2021 gaan zien…

Dying Light 2

Techland krijgt langzaamaan een reputatie qua games die van de radar af gaan. Dead Island 2 is zo’n game (die overigens niet meer door hun gemaakt wordt), maar ook Dying Light 2 lijkt zo’n zelfde fase door te gaan. Alhoewel we daarvan nog vorig jaar wel een uitgebreide preview tijdens de Gamescom van hebben gehad..’

Elden Ring

From Software zit nog niet bepaald in de spreekstoel als het om Elden Ring gaat. De game werd tijdens de E3 van 2019 aangekondigd, maar daarna hebben we eigenlijk helemaal niks meer van deze game gehoord. Wellicht dat daar in 2021 verandering in komt, maar of een release er in 2021 in zit, blijft een groot vraagteken.

Bayonetta 3

Nintendo en Microsoft zijn in dit lijstje wel hofleverancier, maar dat hebben ze toch echt over zichzelf heen geroepen. Bayonetta 3 werd immers ruim drie jaar geleden aangekondigd en dit jaar hebben we alleen te horen gekregen dat deze game nog steeds in ontwikkeling is. Het wordt nu gewoon tijd voor een releasedatum, toch?

Dead Island 2

Deze game heeft al diverse ontwikkelaars gehad en dat is ook het enige wat we qua nieuws erover horen. Het zou zo maar eens kunnen dat er ergens in 2021 wordt aangekondigd dat deze game ineens uitkomt, maar het kan ook zo maar zijn dat we er ook dit jaar weinig over horen of dat deze toch op de plank is belandt…

God of War Ragnarok

Ja hij staat ook in een andere top 10 voor 2020, maar het is een game waarbij sommige van de redactie het niet zal verbazen als deze niet in 2020 komt. Is het niet bijna standaard dat een God of War-game wel minimaal een keer uitgesteld wordt?!

Forza Motorsport

Deze is namelijk niet bevestigd voor 2021, maar het leek ons eigenlijk wel dat het meer dan logisch was dat deze aankomend jaar zal verschijnen. Immers hebben we al twee jaar geen nieuwe Forza gehad. Al is er wel gespeculeer dat er mogelijk eerst een nieuwe Horizon komt, al lijkt ons dat wat vergezocht!