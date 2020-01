Yakuza Like a Dragon trailer belooft veel geweld

Yakuza: Like a Dragon of Yakuza 7 (zoals hij in Japan gaat heten), is een van de games waar veel fans dit jaar mee aan de slag kunnen. Reden genoeg om je te verblijden met een nieuwe trailer.

De nieuwe Yakuza kent namelijk een nieuw combatsysteem. Deze wordt namelijk turn-based en dat krijgen we dan ook te zien in de bovenstaande trailer. Daarin wordt ook meer getoond van de nieuwe wapens, de missies en het crafting-systeem van de game.

Yakuza 7 wordt ergens in 2020 verwacht, exclusief voor de PlayStation 4.