De isometrische action-RPG Wolcen: Lords of Mayhem is vandaag officieel uitgebracht op Steam. Bekijk hier de launch trailer!

Het spel heeft veel weg van Diablo III en Path of Exile. Het is in de CryEngine gemaakt en ziet er prachtig uit. Je kan het spel alleen spelen, maar ook online met vrienden. Je kan Wolcen: Lords of Mayhem nu aanschaffen voor 34,99 euro.