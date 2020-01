Trials of Mana HD character spotlight toont Hawkeye en Riesz.

De remake van het in 1995 verschenen Trials of Mana staat al even op de planning, maar meer informatie is altijd welkom. Spelers van het origineel herkent, nieuwe spelers kunnen kennis maken: bekijk hier de spotlight voor Hawkey en Riesz.

Hawkeye is ook wel te omschrijven als Arabische-getinte Robin Hood; steelt van rijkere, woont in woestijn-achtige gebieden. Riesz daarentegen is van adelijke afkomst, een prinses. De twee komen elkaar uiteindelijk tegen en gaan samen verder.

Bekijk hierboven de korte spotlight. Trials of Mana HD remake is vanaf 24 april verkrijgbaar voor PC, Playstation 4 en Nintendo Switch.