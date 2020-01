Soulslike Code Vein is al een aantal maanden uit, maar qua content kunnen we nog steeds meer verwelkomen. De DLC genaamd Hellfire Knight is namelijk sinds vandaag uit. Verwacht hierbij een nieuw zijverhaal, nieuwe cosmetische items en een nieuw gebied met de Hellfire Knight als boss. Overigens komen er begin dit jaar nog twee stukken DLC aan.