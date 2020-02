Tom Clancy’s The Division 2 onthult de allereerste korte animatiefilm voor Warlords of New York, de gloednieuwe verhaalgedreven uitbreiding die vanaf 3 maart verkrijgbaar is voor PlayStation 4, Xbox One, Windows PC, Uplay+ en later in maart voor Stadia.

Naast de animatiefilm laat Ubisoft weten dat Tom Clancy’s The Division 2 gratis te spelen tijdens het aankomende gratis weekend van 27 februari tot 2 maart.

De geanimeerde korte film speelt zich af voor Warlords of New York en laat zien hoe Aaron Keener, een voormalige Division Agent die rogue is gegaan, zijn vier luitenants manipuleerde om de controle over Lower Manhattan over te nemen en zo zijn plannen in gang zette. In deze korte film ontdekken spelers meer over de Rogue Agents die ze moeten uitschakelen om bij Keener te komen. Chemisch ingenieur Vivian Conley, hacker Theo Parnell, voormalig Black-Op Javier Kajika en James Dragov, meester van zwaar geschut en leider van de iconische Rikers-factie, zijn genadeloze tegenstanders voor de Division Agents die Lower Manhatten proberen veilig te stellen.

Om de lancering van Warlords of New York te vieren, is Tom Clancy’s The Division 2 geheel gratis speelbaar tijdens het Free Weekend van 27 februari tot 2 maart. Spelers ontdekken Washington D.C. en de gebeurtenissen die hebben geleid tot Warlords of New York zonder level cap of tijdslimiet. Alle progressie die tijdens het Free Weekend is geboekt, nemen spelers die tot aanschaf overgaan uiteraard mee.