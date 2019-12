Sony heeft de hoogtepunten van het afgelopen jaar samengevat in een trailer.

Daarin zien we welke games er het afgelopen jaar voor de PlayStation 4 de revue gepasseerd hebben. Zo zien we exclusives als Death Stranding, Days Gone en Blood and Truth, maar ook third party games als Star Wars Jedi: Fallen Order. Bij het zien van deze trailer, valt het mij op hoeveel games ik eigenlijk nog had willen spelen/ nog weinig gespeeld heb. Herkennen jullie jezelf daar ook in?