Sims 4 voegt tiny houses toe

Tiny Houses komen steeds meer voor in onze maatschappij; een kleine, compacte woning waar je van elke vierkante centimeter gebruik dient te maken. Als ‘huizen-bouw-simulator’ was het enkel afwachten tot de Sims ook deze kleine variant zou aanbieden.

Deze ‘tiny living stuff pack’ bied de speler allerlei nieuwe mogelijkheden om je huis zo klein mogelijk te houden. Op een maximale grootte van 100 vakjes is het aan jou om je Sims van de zelfde gestroomlijnde levensstijl te voorzien.

Zoals het in het echte leven ook werkt, betaal je in-game een stuk minder voor je Tiny House, waar je gigantische villa natuurlijk je bankrekening leegslurpt. Maar je moet er wel voor zorgen dat je Sim nog steeds het normale leven kan leiden. Bekijk hier in de trailer boven zelf alle nieuwe, kleine meubels die de uitbreiding aanbied. Vanaf 21 januari kunnen we zelf aan de slag met de content.